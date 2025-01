ఉత్తరప్రదేశ్‌ని పొగమంచు కమ్మేసింది. ఢిల్లీ - లక్నో హైవేపై పొగమంచు కమ్ముకోవడంతో ఒక వాహనాన్ని మరోక వాహనం ఢీ కొట్టింది. పొగమంచు కారణంగా వాహనాలు ప్రమాదానికి గురయ్యాయని పోలీసులు తెలిపారు. కర్ణాటకలో దారుణం..కుక్కపై కారును పొనిచ్చి చంపేసిన ఓ వ్యక్తి..సీసీటీవీలో రికార్డు అయిన దృశ్యాలు..కేసు నమోదు చేసి వాహనాన్ని సీజ్ చేసిన పోలీసులు

vehicles collide due to dense fog on the Delhi-Lucknow Highway

#WATCH | Hapur, UP: Several vehicles collide due to dense fog on the Delhi-Lucknow Highway near the Bahadurgarh station area.

Source: Hapur Police pic.twitter.com/kNWKvTCTZD

— ANI (@ANI) January 10, 2025