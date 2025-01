First Sunrise of 2025 (Photo Credit: X/@ANI)

2025 సంవత్సరంలో తొలి సూర్యోదయం (First Sunrise of 2024) కాసేపటి క్రితం ఆవిష్కృతమయ్యింది. ఈ అద్భుతాన్ని చూడటంతో పాటు ఆ దృశ్యాలను తమ ఫోన్లలో (Phones) బంధించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు పోటి పడ్డారు. దీంతో ఆయా ప్రాంతాలు మొత్తం ఆహ్లాదకరంగా మారిపోయాయి. ప్రజల కేరింతల మధ్య.. నల్లని మబ్బులను చీల్చుకుంటూ ఎరుపెక్కిన సూర్యుడి సుందర దృశ్యాలను మీరూ చూడండి.

2024 సంవత్సరంలో చివరి సూర్యోదయం.. చూసేందుకు ఎగబడ్డ జనం.. మీరూ ఆ వీడియోలు చూడండి..

First Sunrise of 2025 Videos:

#WATCH | Kerala | Visuals of the first sunrise of the year 2025 from Kochi. pic.twitter.com/wM0gyWQHWX — ANI (@ANI) January 1, 2025

#WATCH | Tamil Nadu | Visuals of the first sunrise of the year 2025 from Madurai. pic.twitter.com/iyTwkFjoqm — ANI (@ANI) January 1, 2025

#WATCH | Tamil Nadu | Visuals of the first sunrise of the year 2025 from Chennai. Visuals from Marina Beach pic.twitter.com/jW67VD1T6V — ANI (@ANI) January 1, 2025

