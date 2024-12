కలతపెట్టే అప్‌డేట్‌లో, అట్లాంటా శివారు ప్రాంతంలో తమ తొమ్మిది, 11 ఏళ్ల దత్తపుత్రులను లైంగికంగా వేధించినందుకు గే జంటను జార్జియా కోర్టు దోషిగా నిర్ధారించింది. ఈ ఘటనలో విలియం జులాక్, జాచరీ జులాక్ అనే నిందితులైన జంటకు 100 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించబడింది. దర్యాప్తు అధికారులు వారి ఇంటి నుండి వీడియోలు, చిత్రాలు, టెక్స్ట్ సందేశాలతో సహా ఏడు టెరాబైట్‌ల సాక్ష్యాలను కనుగొన్నారు.

నివేదికల ప్రకారం, క్రైస్తవ ఛారీటీ దత్తత ఏజెన్సీ ద్వారా తమ కుమారులను దత్తత తీసుకున్న దంపతులు ఆ ఇద్దరు అబ్బాయిలపై ఓరల్ సెక్స్ నిర్వహించి, వారిపై చాలా కాలం పాటు అత్యాచారం చేశారు. ఈ జంట పెడోఫిలిక్ పోర్న్ వీడియోలను రికార్డ్ చేసి, వాటిని సోషల్ మీడియా ద్వారా వారి పొరుగువారితో పంచుకున్నారు. వారు కూడా అబ్బాయిలపై అత్యాచారం చేశారు. పిల్లలపై వేధింపులతో పాటు లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడిన నిందితులు ఇద్దరినీ దోషులుగా నిర్ధారించిన కోర్టు వారికి పెరోల్‌కు అవకాశం లేకుండా 100 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించింది.

షాకింగ్ వీడియో ఇదిగో, కారు కింద చిక్కుకున్న ఆవుదూడ, వాహనాన్ని కదలకుండా రౌండప్ చేసిన ఆవులు, చివరకు ఏమైందంటే..

Gay Couple Sentenced to 100 Years in Prison

JUST IN: Georgia couple who r*ped their special needs adopted sons & prost*tuted them out to friends, sentenced to 100 years in prison.

100 years is too nice.

William Zulock & Zachary Zulock both plead guilty to the horrifying crimes.

The following is extremely disturbing:… pic.twitter.com/GeQxcB8d6N

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 23, 2024