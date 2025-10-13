భారతదేశంలో టీం ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్లు ఎల్లప్పుడూ ఆసక్తికర సంఘటనలతో వార్తల్లో నిలుస్తుంటాయి., చాలా సార్లు, ప్రసారకుల కెమెరా గ్యాలరీలో చిరస్మరణీయ క్షణాలను రికార్డు అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో ఇండియా vs వెస్టిండీస్ రెండవ టెస్ట్ డే 4లో ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని సరదాగా చెంపదెబ్బ కొట్టడం కనిపించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఆ అమ్మాయి అతనిని చెంపదెబ్బ కొట్టిన తర్వాత అతని మెడను పట్టుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నించింది. ఆమె చర్యలు ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించాయి. అభిమానులు వారితో సంబంధం ఉన్న క్షణాన్ని ఇష్టపడ్డారు. ఆ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేశారు. ఇంకెందుకాలస్యం మీరు కూడా ఆ వీడియో చూసేయండి.
వీడియో ఇదిగో, ఆవును పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించిన యువకుడు, అర కిలో మీటర్ దూరం లాక్కెళ్లిన గోమాత, బాధితుడికి తీవ్రగాయాలు
Girl Slaps Boy, Grabs His Neck Playfully
Bruhhh ......😄😂
What he might have said ? #INDvsWI pic.twitter.com/73rIxdPAbw
— chakr (@chkrdhr_) October 13, 2025
(ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్ మరియు యూట్యూబ్తో సహా సోషల్ మీడియా ప్రపంచం నుండి సరికొత్త బ్రేకింగ్ న్యూస్, వైరల్ వార్తలకు సంబంధించిన సమాచారం సోషల్ మీడియా మీకు అందిస్తోంది. పై పోస్ట్ యూజర్ యొక్క సోషల్ మీడియా ఖాతా నుండి నేరుగా పొందుపరచడం జరిగింది. లేటెస్ట్లీ సిబ్బంది ఈ కంటెంట్ బాడీని సవరించలేదు లేదా సవరించకపోవచ్చు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో కనిపించే అభిప్రాయాలు మరియు వాస్తవాలు లేటెస్ట్లీ అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబించవు, అలాగే లేటెస్ట్లీ దీనికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)