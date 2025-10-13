భారతదేశంలో టీం ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్‌లు ఎల్లప్పుడూ ఆసక్తికర సంఘటనలతో వార్తల్లో నిలుస్తుంటాయి., చాలా సార్లు, ప్రసారకుల కెమెరా గ్యాలరీలో చిరస్మరణీయ క్షణాలను రికార్డు అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో ఇండియా vs వెస్టిండీస్ రెండవ టెస్ట్ డే 4లో ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని సరదాగా చెంపదెబ్బ కొట్టడం కనిపించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఆ అమ్మాయి అతనిని చెంపదెబ్బ కొట్టిన తర్వాత అతని మెడను పట్టుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నించింది. ఆమె చర్యలు ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించాయి. అభిమానులు వారితో సంబంధం ఉన్న క్షణాన్ని ఇష్టపడ్డారు. ఆ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేశారు. ఇంకెందుకాలస్యం మీరు కూడా ఆ వీడియో చూసేయండి.

Girl Slaps Boy, Grabs His Neck Playfully

