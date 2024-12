రెసిడెన్షియల్ సొసైటీలో పిల్లల మధ్య జరిగిన చిన్న గొడవ త్వరగా షాకింగ్ వాగ్వాదానికి దారితీసింది, ఒక తల్లి ఆరోపించిన 6 ఏళ్ల బాలుడిని చాలా గట్టిగా కొట్టడంతో అది కనిపించే గాయాన్ని మిగిల్చింది. ఇద్దరు పిల్లల మధ్య విబేధాలు అదుపు తప్పడంతో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. వీడియో ప్రకారం, పిల్లల మధ్య వాగ్వాదం పెరిగింది. తల్లుల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. వాగ్వాదం తీవ్రం కావడంతో తల్లులలో ఒకరు మరొకరి బిడ్డను చెంపదెబ్బ కొట్టారు, పిల్లల ముఖంపై గాయాలు అయ్యాయి. ఘర్షణ తీవ్రతకు ఇరుగుపొరుగు వారు ఉలిక్కిపడ్డారు. చిన్నపిల్లల మధ్య చిన్న వివాదంగా ప్రారంభమైన ఈ ఘటన ఆ ప్రాంతంలోని నివాసితుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ప్రియుడు కోసం రోడ్డు మీద తన్నుకున్న అమ్మాయిలు, ఒకరి జుట్టు ఒకరు పట్టుకుని దారుణంగా కొట్టుకున్న వీడియో వైరల్

6-Year-Old Child Left With Bruise After Being Slapped by Woman

Shocking! A minor quarrel between kids in a Greater Noida society escalates into chaos as one mother allegedly slaps a 6-year-old so hard it leaves a bruise. Tempers flare, and the neighborhood witnesses a major showdown!

#GreaterNoida #JusticeForKids pic.twitter.com/3eILUzTLQ9

— Sneha Mordani (@snehamordani) December 18, 2024