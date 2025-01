Hyderabad, Jan 17: హైదరాబాద్ (Hyderabad) లోని ఫిల్మ్ నగర్ రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ లో అగ్ని ప్రమాదం (Fire Accident) జరిగింది. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తీసుకురావడానికి శ్రమిస్తున్నారు.

#Hyderabad---

A major fire broke out at a fertility centre adjacent to #DMart at #Shaikpet on Friday.

The fire was rapidly spread towards a study centre and #Reliance Trends mart in the same building.

Upon receiving information about the incident, fire tenders rush to the… pic.twitter.com/nKKHmfcGs7

— NewsMeter (@NewsMeter_In) January 17, 2025