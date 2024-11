ఇరాన్‌లోని సైనిక స్థావరాలే లక్ష్యంగా బాంబు దాడులతో విరుచుక పడింది ఇజ్రాయెల్. ఇవాళ తెల్లవారు జామున ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్ సహా సమీపంలోని నగరాలపై ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులకు చేసింది. ఇరాన్ చేస్తున్న నిరంతర దాడులకు ప్రతిస్పందనగా ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు ఇజ్రాయెల్ ఆర్మీ తెలిపింది. ఈ మేరకు ఓ వీడియోను విడుదల చేసింది. యాపిల్ సంస్థకు ఇండోనేషియా షాక్.. ఐఫోన్ 16పై నిషేధం.. ఎందుకంటే?

Here's Video:

“On October 7, Mohammad Abu Itiwi commanded the attack on the bomb shelter in Re'im where young people fleeing from the Nova Music Festival were taking cover.“

Watch IDF Spox. RAdm. Daniel Hagari’s statement on the commemoration of the Oct. 7 massacre on the holiday of Simchat… pic.twitter.com/JfC62JfxhW

— Israel Defense Forces (@IDF) October 24, 2024