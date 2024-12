మలాడ్ ఈస్ట్‌లోని దిండోషిలోని కసం బాగ్‌లో జరిగిన విషాద సంఘటనలో 32 ఏళ్ల నితిన్ జంభలే అనే వ్యక్తి తన 25 ఏళ్ల భార్య కోమల్ షెలార్‌ను కత్తితో పొడిచి చంపినందుకు అరెస్టు అయ్యాడు. పెద్దలను ఎదిరించి 2019 లో వివాహం చేసుకున్న ఈ జంట వైవాహిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటోంది, కోమల్ ఇటీవల తన తల్లి ఇంటిలో ఉంటోంది. నితిన్ స్నేహితురాలి ఇంటికి రావాలని పిలిచి కత్తితో దాడి చేశాడు. నేరం చేసిన తర్వాత, అతను దిండోషి పోలీస్ స్టేషన్‌లో లొంగిపోయాడు, అతన్ని అరెస్టు చేశారు. ఈరోజు డిసెంబర్ 30న అతడిని కోర్టులో హాజరుపరచడానికి పోలీసులు సిద్ధంగా ఉన్నందున, హత్య వెనుక గల కారణాలను తెలుసుకోవడానికి దర్యాప్తు జరుగుతోంది.

హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య.. మృతుడు మెదక్ జిల్లా కొల్చారం పోలీస్ స్టేషన్ లో పని చేస్తున్నట్టు గుర్తింపు (వీడియో)

Mumbai Man Stabs Wife to Death With Knife in Malad Area

In a shocking incident in Kasam Bagh, Dindoshi Malad East, 32-year-old Nitin Jambhale allegedly stabbed his wife, 25-year-old Komal Shelar, to death.

The couple, married in 2019 despite family opposition, had a troubled relationship. Komal had been living at her maternal home… pic.twitter.com/X2lHjfaVfO

— Mid Day (@mid_day) December 30, 2024