భోపాల్‌లో జరిగిన గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ (GIS) రెండవ రోజున భోజన సమయంలో ఆహార ప్లేట్ల కోసం పెద్ద సంఖ్యలో జనం గొడవ పడటంతో గందరగోళ దృశ్యం బయటపడింది. సోషల్ మీడియాలో త్వరగా వైరల్ అయిన ఈ సంఘటన యొక్క వీడియో, శిఖరాగ్ర సమావేశానికి (MP Global Investor Summit) హాజరైన వారు ఆహార ప్లేట్లను తీసుకోవడానికి ఒకరినొకరు తోసుకుంటూ వెళ్తున్న దృశ్యాలను చూపించింది.8వ ఎడిషన్ పెట్టుబడిదారుల సమ్మిట్ సోమవారం ప్రారంభమైంది, కానీ రెండవ రోజున నాటకీయ దృశ్యాలు ప్రధాన వేదికను ఆక్రమించాయి.ఈ కార్యక్రమంలో సామన్య ప్రజల కోసం చేసిన ఏర్పాట్లు మాత్రం అరకొరగా ఉన్నాయంటూ విమర్శలు వచ్చాయి.

మధ్యప్రదేశ్‌ రాజధాని భోపాల్‌లో రెండు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ సదస్సును ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ప్రారంభించారు. దీనికి దేశ విదేశాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున మదుపర్లు హాజరై రూ.లక్షల కోట్ల మేర పెట్టబడులను ప్రకటించారు. ఫిబ్రవరి 24-25 తేదీల్లో ఈ ఇన్వెస్టర్ల సదస్సు జరిగింది. ఇందులో తమ రాష్ట్రంలో రూ.26.61లక్షల కోట్ల పైగా పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు కుదిరినట్లు మధ్యప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి మోహన్‌ యాదవ్‌ వెల్లడించారు. ఈ ప్రతిపాదిత ఒప్పందాలు అమలైతే రాష్ట్రంలో 17.3లక్షల ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించొచ్చని తెలిపారు.

People Fight Over Food Plates At Madhya Pradesh Global Investor Summit

This rush by fake “investors” to grab the free lunch at the MP Investor Summit sadly reminds me of how many lawyers rush for the food stalls at Bar Functions. 😝😂

pic.twitter.com/PpOyZG4otC

— sanjoy ghose (@advsanjoy) February 26, 2025