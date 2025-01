సంక్రాంతికి కొత్త అల్లుడికి 465 వంటకాలతో స్వాగతం పలికారు అత్తమామలు. భారతీయ కుటుంబాలు కొత్త అల్లుళ్ళను అత్యంత గౌరవంగా ఆతిథ్యం ఇస్తాయని అంటారు. అల్లుడు వచ్చినప్పుడు అతనికి ప్రత్యేక అనుభూతిని కలిగించడానికి లవిష్ మీల్ తయారు చేయడం దాదాపు ఆచారం. యానంకు చెందిన హరిన్య గత సంవత్సరం విజయవాడకు చెందిన సాకేత్‌ను వివాహం చేసుకుంది. ఇది సాకేత్ అత్తగారి ఇంట్లో జరిగిన మొదటి సంక్రాంతి పండుగ. మాజేటి సత్యభాస్కర్ కుటుంబం మకర సంక్రాంతి పండుగను జరుపుకుని అల్లుడు, కుమార్తెను విలాసవంతమైన భోజనానికి ఇంటికి ఆహ్వానించింది, పండుగ కోసం ప్రత్యేకంగా అతని కోసం 465 రకాల వంటకాలను తయారు చేశారు.

108 రకాల వంటకాలతో అల్లుడికి విందు...అది తెలంగాణలో, వైరల్‌గా మారిన వీడియో

465 Dishes for new son-in-law for Sankranthi in Yanam

465 Dishes for new son-in-law for #Sankranthi

Indian families are known to host new sons-in-law with highest regards. It is almost customary to prepare a #LavishMeal for son-in-law's visit to make him feel special.

Harinya of #Yanam got married to Saket of Vijayawada last year.… pic.twitter.com/JBGHMxvBqL

— Surya Reddy (@jsuryareddy) January 14, 2025