దక్షిణ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని వనౌటు తీరంలో మంగళవారం భారీ భూకంపం సంభవించింది. యుఎస్ జియోలాజికల్ సర్వే (యుఎస్‌జిఎస్) ప్రకారం, మంగళవారం వనాటు రాజధాని పోర్ట్ విలాలో 7.3 తీవ్రతతో శక్తివంతమైన భూకంపం సంభవించింది. భూకంపం 10 కిలోమీటర్ల (6.2 మైళ్లు) లోతులో సంభవించింది. గాయాలు లేదా మరణాల గురించి తక్షణ నివేదికలు లేనప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో ప్రసారం అవుతున్న ఫుటేజీ యునైటెడ్ స్టేట్స్, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్, ఫ్రాన్స్ మరియు న్యూజిలాండ్‌తో సహా విదేశీ రాయబార కార్యాలయాలను కలిగి ఉన్న భవనానికి గణనీయమైన నష్టాన్ని చూపించింది. వైరల్ అయిన చిత్రాలు బకిల్ కిటికీలు మరియు కూలిపోయిన కాంక్రీట్ స్తంభాలను వెల్లడించాయి. ప్రస్తుతం పరిశోధనలు మరియు రికవరీ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.

చీడో తుపాను విధ్వంసం ఎలా ఉందో వీడియోలు ఇవిగో, వేయి మంది దాకా మరణించారని వార్తలు,సైక్లోన్ బీభత్సానికి ధ్వంసమైన వందలాది పట్టణాలు

Vanuatu Earthquake

The US Embassy in Vanuatu has been damaged by a powerful 7.9 earthquake. pic.twitter.com/B24aoRH0E9

— Breaking News (@TheNewsTrending) December 17, 2024