Teen Worker Crushed to Death After Getting Stuck in Grinder at Food Stall (Photo Credit: X/@santryal)

ముంబైలోని వర్లీ ప్రాంతంలో విషాదకర సంఘటన జరిగింది, 19 ఏళ్ల సూరజ్ నారాయణ్ యాదవ్ రోడ్డు పక్కన ఉన్న చైనీస్ స్టాల్‌లో ఆహారాన్ని తయారు చేస్తున్నప్పుడు గ్రైండర్‌లో ఇరుక్కుపోయి నలిగి చనిపోయాడు. జార్ఖండ్‌కు చెందిన యాదవ్ ఇటీవల సచిన్ కొతేకర్ యాజమాన్యంలోని స్టాల్‌లో పని చేయడం ప్రారంభించాడు. మంచూరియన్‌, చైనీస్‌ భెల్‌ కోసం ముడిసరుకు సిద్ధం చేస్తుండగా నడుము ఎత్తులో ఉన్న గ్రైండర్‌లో యాదవ్‌ చొక్కా చిక్కుకుందని సీసీటీవీ ఫుటేజీలో వెల్లడైంది. కొన్ని సెకన్లలో, యంత్రం అతనిని లాగిపడేసింది. ఇది అతని అకాల మరణానికి దారితీసింది. యాదవ్‌కు అటువంటి యంత్రాలను ఆపరేట్ చేసిన అనుభవం లేదని, భద్రతా శిక్షణ పొందలేదని అధికారులు పేర్కొన్నారు. సరైన భద్రతా చర్యలు తీసుకోకుండా యాదవ్‌కు పని అప్పగించినందుకు, నిర్లక్ష్యం కారణంగా స్టాల్ యజమాని సచిన్ కొతేకర్‌పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

Man Gets Stuck in Grinder While Making Chinese Bhel in Mumbai

Mumbai Accident: 19-Year-Old Dies After Being Pulled Into Grinder Machine In Worli Shop; Owner Booked (Watch Video) pic.twitter.com/kpLkaMB6Ae — Donjuan (@santryal) December 16, 2024

