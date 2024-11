భారతీయ క్రికెట్‌కు చేసిన సేవలకు గానూ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీని గౌరవిస్తూ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) ₹ 7 నాణెం విడుదల చేసిందని ఓ వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. అయితే ఈ వార్తలో ఎలాంటి నిజం లేదని తేలింది.

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. నాణేలను తయారు చేసే సెక్యూరిటీ ప్రింటింగ్ & మింటింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (SPMCIL) వెబ్‌సైట్‌లో కూడా దీని ప్రస్తావన లేదు. కాబట్టి ధోని చిత్రంతో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న నాణెం ఫేక్‌. సౌతాఫ్రికాతో టీ -20లో చెల‌రేగిన తెలుగు తేజం, వ‌రుస‌గా రెండో సెంచ‌రీ, అరుదైన ఘ‌న‌త సాధించిన ఆట‌గాడిగా గుర్తింపు

Here's Tweet:

An image circulating on social media claims that a new ₹7 coin will be released to honor Mahendra Singh Dhoni for his contributions to Indian Cricket.#PIBFactCheck

✔️ The claim made in the image is #fake.

✔️ The Department of Economic Affairs has made NO such announcement. pic.twitter.com/rgFwmVUPbL

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 14, 2024