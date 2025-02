శుక్రవారం కరాచీలో జరిగిన ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 గ్రూప్ బి మ్యాచ్‌లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో దక్షిణాఫ్రికా 107 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.315 పరుగుల లక్ష్య చేధనలతో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ 208 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. ఓపెనర్ ర్యాన్ రికెల్టన్ (103) తొలి సెంచరీ మరియు ముగ్గురు బ్యాట్స్‌మెన్ మూడు అర్ధ సెంచరీల సహాయంతో దక్షిణాఫ్రికా విజయం సాధించింది.

ర్యాన్ రికెల్టన్ సకాలంలో సెంచరీ సాధించి దక్షిణాఫ్రికాను 315 పరుగులకు నడిపించాడు. రికెల్టన్ (103, 106b, 7x4, 1x6) కి కెప్టెన్ టెంబా బావుమా, రాస్సీ వాన్ డెర్ డస్సెన్ మరియు ఐడెన్ మార్క్రామ్ నుండి అద్భుతమైన మద్దతు లభించింది, వీరందరూ అర్ధ సెంచరీలు చేశారు. ఆఫ్ఘన్ తరఫున వెటరన్ స్పిన్నర్ మహ్మద్ నబీ రెండు వికెట్లు పడగొట్టగా. వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ హెన్రిచ్ క్లాసెన్ ఎడమ మోచేయి గాయం కారణంగా ఈ మ్యాచ్ కు దూరమయ్యాడు.

