అంత‌ర్జాతీయ వ‌న్డేల్లో టీమిండియా కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ సరికొత్త రికార్డు చేశాడు. వన్డేల్లో అత్యంతవేగంగా 11000 పరుగుల మైలు రాయిని అందుకున్న రెండో క్రికెటర్‌గా టీమిండియా కెప్టెన్ రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ-2025లో భాగంగా దుబాయ్ వేదికగా బంగ్లాదేశ్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో రోహిత్ ఈ ఫీట్ సాధించాడు. భారత క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ పేరిట ఈ రికార్డు ఉండేది.

సచిన్ ఈ రికార్డును 276 ఇన్నింగ్స్‌లలో సాధించాడు. రోహిత్‌ (Rohit Sharma) 261 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో ఈ ఫీట్ సాధించాడు. ఈ రేర్ ఫీట్ సాధించిన జాబితాలో రన్-మెషీన్ విరాట్ కోహ్లి అగ్రస్ధానంలో ఉన్నాడు. కోహ్లి 2019లో కేవలం 222 ఇన్నింగ్స్‌ల్లోనే ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. కాగా ఈ మ్యాచ్‌లో కేవలం 36 బంతుల్లో 7 ఫోర్లతో 41 పరుగులు చేసి రోహిత్‌ శర్మ ఔటయ్యాడు. టాస్కిన్‌ ఆహ్మద్‌ బౌలింగ్‌లో భారీ షాట్‌కు ప్రయత్నించి హిట్‌మ్యాన్‌ తన వికెట్‌ను కోల్పోయాడు. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన బంగ్లాదేశ్ 49.4 ఓవర్లలో 228 పరుగులకు ఆలౌటైంది.

వ‌న్డేల్లో అత్యంత వేగంగా 11000 ప‌రుగులు చేసిన ఆట‌గాళ్లు వీరే..

1 - విరాట్ కోహ్లి: 222 ఇన్నింగ్స్‌లు

2 - రోహిత్ శర్మ: 261 ఇన్నింగ్స్

3 - సచిన్ టెండూల్కర్: 276 ఇన్నింగ్స్

4 - రికీ పాంటింగ్: 286 ఇన్నింగ్స్‌లు

1⃣1⃣,0⃣0⃣0⃣ ODI runs and counting for Rohit Sharma! 🙌🙌

He becomes the fourth Indian batter to achieve this feat! 👏👏

Follow the Match ▶️ https://t.co/ggnxmdG0VK#TeamIndia | #BANvIND | #ChampionsTrophy | @ImRo45 pic.twitter.com/j01YfhxPEH

— BCCI (@BCCI) February 20, 2025