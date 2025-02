చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీలో భాగంగా భారత్‌-బంగ్లాదేశ్‌ మధ్య దుబాయి వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో టీమిండియా ఘన విజయం సాధించింది. 229 పరుగుల టార్గెట్‌తో బరిలోకి దిగిన 2013 ఛాంపియన్స్ బంగ్లాపై ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయాన్ని సాధించారు. గిల్‌ 128 బంతుల్లో తొమ్మిది ఫోర్లు, రెండు భారీ సిక్సర్ల సహాయంతో 101 పరుగులు చేయగా.. కేఎల్‌ రాహుల్‌ 47 బంతుల్లో ఒక ఫోర్‌, రెండు సిక్సర్లతో నాటౌట్‌గా నిలిచారు. బంగ్లా బౌలర్లలో రషిద్‌కు రెండు, తక్సిన్‌ అహ్మద్‌, రెహమాన్‌కు చెరో వికెట్‌ దక్కింది. రోహిత్ శర్మ ఔటైన తర్వాత బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన విరాట్‌ కోహ్లీ.. 38 బంతుల్లో 22 పరుగులు చేసిన విరాట్‌ రషిద్‌ బౌలింగ్‌లో పెవిలియన్‌కు చేరాడు.

చరిత్ర తిరగారాసిన విరాట్‌ కోహ్లి, అంత‌ర్జాతీయ వ‌న్డేల్లో అత్య‌ధిక క్యాచ్‌లు అందుకున్న మూడో ఆట‌గాడిగా రికార్డు, అజారుద్దీన రికార్డు సమం

భారత జాతీయ క్రికెట్ జట్టు స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీని బంగ్లాదేశ్ లెగ్ స్పిన్నర్ రిషద్ హొస్సేన్ 22 పరుగుల వద్ద అవుట్ చేశాడు. ఛేజింగ్ చేస్తున్నప్పుడు 23వ ఓవర్ నాలుగో బంతికి ఈ వికెట్ సంఘటన జరిగింది. రిషద్ హొస్సేన్ ఆఫ్-స్టంప్ వెలుపల లెంగ్త్ డెలివరీ వేశాడు. కోహ్లీ బ్యాక్ ఫుట్ ద్వారా కట్ చేయగా బ్యాక్‌వర్డ్ పాయింట్ ప్రాంతంలో సౌమ్య సర్కార్ సులభమైన క్యాచ్ తీసుకున్నాడు. కుడిచేతి వాటం బ్యాటర్ 38 బంతుల్లో 22 పరుగులు చేశాడు, అందులో ఒక ఫోర్ కూడా ఉంది.

