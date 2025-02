చాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025లో భారత ఆరంభం మొదలైంది. చాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీలో భార‌త్‌తో జ‌ర‌గ‌నున్న వ‌న్డే(BAN vs IND)లో.. టాస్ గెలిచిన బంగ్లాదేశ్ జ‌ట్టు ముందుగా బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న‌ది. పేస్ బౌల‌ర్ హ‌ర్ష‌దీప్ సింగ్‌, స్పిన్న‌ర్ వ‌రున్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తిని తుది జ‌ట్టుకు ఎంపిక చేయ‌లేదు. హ‌ర్షిత్ రాణా, ష‌మీలు పేస్ బౌలింగ్ బాధ్య‌త‌లు చేప‌ట్ట‌నున్నారు. ఆల్‌రౌండ‌ర్ ర‌వీంద్ర జ‌డేజాకు స్థానం క‌ల్పించారు.

వీడియో ఇదిగో, చాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025లో తొలి వికెట్ పడగొట్టిన హర్షిత్ రాణా, కోహ్లీకి క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగిన బంగ్లా కెప్టెన్ నజ్ముల్ హొస్సేన్ శాంటో

గురువారం దుబాయ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన ICC ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 మ్యాచ్‌లో ఎడమచేతి వాటం స్పిన్నర్ అక్షర్ పటేల్ హ్యాట్రిక్ డెలివరీలో సింపుల్ క్యాచ్ వదిలేసిన తర్వాత భారత క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ త్వరగా స్పందించాడు. ఈ తప్పు చేసిన తర్వాత, రోహిత్ శర్మ వెంటనే అక్షర్ పటేల్‌కు క్షమాపణలు చెప్పాడు. ఈ సంఘటన మొదటి ఇన్నింగ్స్ తొమ్మిదవ ఓవర్‌లో జరిగింది. ఎడమచేతి వాటం స్పిన్నర్ అక్షర్ తన ఓవర్‌లోని రెండవ మరియు మూడవ బంతుల్లో తంజిద్ హసన్ (25) మరియు ముష్ఫికర్ రహీమ్ (0)లను పెవిలియన్ పంపాడు. హ్యాట్రిక్ కొట్టినప్పుడు, అక్షర్ జాకర్ అలీని అవుట్ చేయడం గురించి మాట్లాడాడు. కానీ రోహిత్ మొదటి స్లిప్‌లో డాలీ క్యాచ్ వదిలాడు. దీంతో క్షమాపణలు చెప్పాడు.

Rohit Sharma Apologises to Axar Patel

Rohit hates milestones of hattrick hence the drop catch forgive him. 👍 pic.twitter.com/CEkzR8OVEK

— MR. FIX IT ✍🏻 (@Bikis18__) February 20, 2025