బీహార్‌లోని రాజ్‌గిర్ స్పోర్ట్స్ స్టేడియంలో జరిగిన మహిళల ఆసియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2024లో దక్షిణ కొరియాను 3-2 స్వల్ప తేడాతో ఓడించిన భారత మహిళల జాతీయ హాకీ జట్టు తమ విజయాల పరుగును కొనసాగించింది. గత మ్యాచ్‌లా కాకుండా, మొదటి అర్ధభాగంలో భారత్ ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. సంగీత కుమారి. దీపికల ద్వారా సునాయాసంగా 2 గోల్స్ ఆధిక్యం సాధించింది. కానీ వారు రెండవ అర్ధభాగంలో ఊపందుకోలేకపోయారు. కొరియా వెనుక స్కోరును 2-2తో సమం చేసింది. మ్యాచ్ డ్రా దిశగా సాగుతున్నట్లు అనిపించడంతో దీపిక మళ్లీ గోల్ చేసి మ్యాచ్‌ను భారత్‌కు అనుకూలంగా మలచుకుంది.

India Women's Hockey Team Defeats South Korea

Victory under the lights at Rajgir!! 🌟

India finish off the Korean challenge, courtesy of two goals from Deepika and one from Sangita Kumari. 🏑💙

Full time:

India 🇮🇳 3-2 🇰🇷 Korea

Sangita Kumari 3'

Deepika 20', 57' (PS)

Yuri Lee 34' (PC)

Eunbi Cheon 38' (PS)#BiharWACT2024… pic.twitter.com/P3Zbpvnhdf

