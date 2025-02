సూళ్లూరుపేటలో నారాయణ స్కూల్‌ బస్సుకు పెను ప్రమాదం తప్పింది. తడ మండలం బోడి లింగాలపాడు జాతీయ రహదారిపై విద్యార్థులను తీసుకువెళుతున్న సూళ్లూరుపేట నారాయణ స్కూల్‌ బస్సు అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది. ఆ సమయంలో బస్సులో 30మంది విద్యార్థులున్నారు. బస్సు బోల్తాపడటంతో పలువురు విద్యార్థులకు గాయాలయ్యాయి. ఘటనా స్థలానికి పోలీసులు చేరుకున్నారు.

ప్రమాదంలో గాయపడిన విద్యార్థులను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. డ్రైవర్‌ నిర్లక్ష్యమే ప్రమాదానికి కారణంగా తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనతో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. అయితే ప్రాణాపాయం లేకపోవడంతో వారు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

Some children were injured after the #SchoolBus of #NarayanaSchool , #Sulurpeta , they were travelling in lost control and overturned near Bodi Lingala Padu in #Tada mandal, #Tirupati district, today.

