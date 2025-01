హైదరాబాద్‌లోని అధిక రద్దీ ప్రాంతాలలో పారిశుధ్యాన్ని తొలగించడానికి, ప్రజా స్థలాలను మెరుగుపరచడానికి ఆరు ఆటోమేటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ లిట్టర్ పికప్ యంత్రాలను మోహరించనున్నారు.కొండాపూర్‌లోని బొటానికల్ గార్డెన్, మాదాపూర్‌లోని ఇనార్బిట్ మాల్, దుర్గం చెరువు పార్క్, హైటెక్ సిటీలోని శిల్పారామం పార్క్ మరియు ఫుడ్ స్ట్రీట్స్, హైటెక్స్ ఆర్చ్ మరియు గచ్చిబౌలిలోని డిఎల్‌ఎఫ్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఏరియా & రాయదుర్గం మెట్రో స్టేషన్ వంటి కీలక ప్రదేశాలలో యంత్రాలు వారానికి ఆరు రోజులు పనిచేస్తాయి.

జిహెచ్‌ఎంసి, ఇనార్బిట్ మాల్, నిర్మాణ్ ఆర్గ్ దీనిని సిఎస్‌ఆర్‌గా ప్రారంభించింది.లాంచ్ ఈవెంట్‌లో ఇనార్బిట్ మాల్స్, GHMC, నిర్మాణ్ ఆర్గనైజేషన్ మరియు కె రహేజా కార్ప్ నుండి ముఖ్య ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

హైదరాబాద్‌లో ఆటోమేటెడ్‌ ఎలక్ట్రిక్‌ లిట్టర్‌ పికప్‌ మిషన్లు ప్రారంభం

Six automated electric litter pickup machines will be deployed across high-traffic areas in Hyderabad to maintain sanitation and improve public spaces.

Machines will operate six days a week in key locations, including Kondapur’s Botanical Garden, Madhapur’s Inorbit Mall and… pic.twitter.com/dFT6GSwEYm

— Naveena (@TheNaveena) January 29, 2025