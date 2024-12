ఎవ్వరైనా సరే పోలీసులను నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడితే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదని, తోలు తీస్తామని సస్పెండెడ్​ ఏసీపీ సబ్బతి విష్ణు మూర్తి హెచ్చరించారు. అల్లు అర్జున్​ డబ్బు మదంతో పోలీసులపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశాడని ఫైర్​ అయ్యారు. దీనిపై ఎక్స్ వేదికగా బీజేపీ నేత విష్ణు వర్థన్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. అల్లు అర్జున్ గారికి భారతీయ పౌరసత్వం లేదా ? తెలంగాణ- ఆంధ్ర వారికి ప్రత్యేక పౌరసత్వం, ఆధార్ కార్డు ఉందా ? తీస్ మార్ ఖాన్ ఎవరు ? ఆ ఖాన్ గారికి ప్రత్యేక హోదాలు TelanganaCOPs ఇచ్చిందా? ఒక వీధి రౌడీ భాషలో ఒక పోలీస్ అధికారి మీడియా ముందు ప్రాంతీయ తత్వాన్ని రెచ్చగొట్టి మాట్లాడం తప్ప కాదా ? TelanganaCMO. ఏసీపీ సబ్బతి విష్ణు మూర్తి గారికి మీరు ఇలా మాట్లాడేందుకు ప్రత్యేక అనుమతి ఇచ్చారా TelanganaDGP అంటూ ప్రశ్నించారు.

అల్లు అర్జున్ విషయాన్ని రాజకీయంగా రచ్చ చేస్తున్నారు, అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ? సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడిన డీకే ఆరుణ

ఈ ఘటనపై సెంట్రల్​ జోన్​ డీసీపీ అక్షాంశ్​యాదవ్​ స్పందించారు. ఉన్నతాధికారుల అనుమతి లేకుండా, ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్​లో సంధ్య థియేటర్​ఘటనపై సస్పెండెడ్​ ఏసీపీ విష్ణుమూర్తి ప్రెస్​కాన్ఫరెన్స్​ పెట్టారని తెలిపారు. ఈ విషయంపై డీజీపీకి నివేదిక అందజేస్తున్నామని, ఆయనపై క్రమశిక్షణా చర్యలుంటాయని స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి ఘటనలను సహించబోమని తెలిపారు.

BJP Leader Vishnu Vardhan Reddy Tweet

The TelanganaDGP @TelanganaDGP should clarify who authorised this police officer to conduct a press conference on a private premises? Is he permitted to use such intemperate language? The officer, who spoke so grandly about law... is he not bound by service and conduct rules? Who… https://t.co/zQCPK00tTk

— Vishnu Vardhan Reddy (@SVishnuReddy) December 22, 2024