సంధ్య థియేటర్ వద్ద తొక్కిసలాట ఘటనపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై ఆమె స్పందించారు. అల్లు అర్జున్ విషయాన్ని రాజకీయంగా రచ్చ చేస్తున్నారని ఆమె మండిపడ్డారు. సినీ నటుడు అల్లు అర్జున్ ను అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముందని బీజేపీ ఎంపీ డీకే అరుణ ప్రశ్నించారు. అల్లు అర్జున్ సైతం ఇది ఊహించి ఉండరని తెలిపారు. సంధ్య థియేటర్ ఘటనలో అల్లు అర్జున్ A11గా ఉన్నారని, ఆ ఘటనను రాజకీయం చేసి వాడుకోవడం సరికాదని డీకే అరుణ సూచించారు.

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన పవర్ ఏంటో చూపించుకోవడానికి చేసినట్లు ఉందని డీకే అరుణ విమర్శించారు. రేవంత్ రెడ్డి సోదరుల ఒత్తిడితో రైతు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని.. మరి రేవంత్ రెడ్డి వెళ్లి పరామర్శించారా? అప్పుడు ఆయన పైన కేసు పెట్టాలి కదా అని ఆమె ప్రశ్నించారు. సంధ్య థియేటర్ వివాదంతో తెలంగాణ పరువు పోతోందని డీకే అరుణ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సీఎం పేరు మర్చిపోయారని కేటీఆర్ ట్రోల్ చేసినందుకే అల్లు అర్జున్ ను ఇలా చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

DK Aruna Criticizes Political Exploitation of Sandhya Theatre Tragedy

The attack on film star Allu Arjun's house is inhuman, and I strongly condemn it.

Under Congress rule, law and order in this state has completely collapsed.

Police officials must act decisively in such incidents.

There are suspicions of a Congress conspiracy behind this… pic.twitter.com/bRLsdBYghs

— D K Aruna (@Aruna_DK) December 22, 2024