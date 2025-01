దావోస్‌లో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి (Revanth Reddy) పర్యటన కొనసాగుతోంది. వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వేదికగా తెలంగాణ సీఎం భారీ పెట్టుబడులను రాష్ట్రానికి రాబట్టే లక్ష్యంగా కంపెనీ ప్రతినిధులతో భేటీ అవుతున్నారు. తాజాగా మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడ్నవిస్, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఒకే చోట కూర్చుని మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సమావేశంలో రేవంత్ రెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ.. మా పోటీ అమరావతితో కాదని (CM Revanth Reddy on Amaravati) న్యూయార్క్, టోక్యో, సింగపూర్‌, చైనా దేశాలతో పోటీ పడాలనే తన టార్గెట్ చెప్పుకొచ్చారు. మా బలం హైదరాబాద్ సిటీ అని చెప్పుకొచ్చారు. అమరావతి మాత్రమే కాదు.. దేశంలోని ఏ మెట్రోపాలిటిన్ సిటీ.. హైదరాబాద్‌కు పోటీ కాదన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు విన్న ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ముసిముసి నవ్వులు నవ్వారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

AP CM Chandrababu all smiles when TG CM Revanth said “Not in competition with Amaravati” and “My state Hyderabad is China plus one” https://t.co/lBGZQdUXwA pic.twitter.com/9qD3YdKpOU

