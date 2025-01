High Court allows KTR to take a lawyer with him(X)

కేటీఆర్ వెంట న్యాయవాదిని తీసుకెళ్లేందుకు హైకోర్టు అనుమతించింది. కేటీఆర్ దాఖలు చేసిన లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ పై హైకోర్టులో వాదనలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా ఏసీబీ విచారణకు న్యాయవాదిని తీసుకెళ్లేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు న్యాయమూర్తి. ఏసీబీ విచారణ సమయంలో కనిపించేంత దూరంలో న్యాయవాది ఉండాలని తెలిపింది. కేటీఆర్‌పై ఏసీబీకి మరో ఫిర్యాదు..ఓఆర్ఆర్ టెండర్‌లలో అక్రమాలపై ఏసీబీకి ఫిర్యాదు చేసిన యుగంధర్ గౌడ్

