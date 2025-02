సిరిసిల్లలోని టీ స్టాల్ ఘటన పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కేటీఆర్(KTR On Tea Stall Incident). కలెక్టర్ తీరు సరికాదని... ప్రతీది గుర్తుపెట్టుకుంటున్నా... ఎవరినీ వదిలిపెట్టే ప్రసక్తేలదేంటూ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

సిరిసిల్లలోని(Siricilla) టీ స్టాల్ నడుపుకుంటున్న శ్రీనివాస్ పట్ల దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు కలెక్టర్. పట్టణంలోని బతుకమ్మ ఘాట్‌కు ఉదయం మార్నింగ్ వాక్ వెళ్లి... అక్కడ టీ స్టాల్‌లో ఉన్న కేటీఆర్ ఫోటో చేసి ట్రేడ్ లైసెన్స్ నెపంతో టీ స్టాల్ తొలగించాలని మున్సిపల్ శాఖకు కలెక్టర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు హిందువులేనా? వారిలో ప్రవహిస్తుంది హిందూ రక్తమేనా? సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్

టీ స్టాల్‌లో కేటీఆర్ ఫోటో(KTR Photo) ఉండడంతోనే కలెక్టర్ అలా చేశాడని యజమాని ఆరోపించగా ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

KTR Reacts to Tea Stall Incident in Sircilla, Slams Collector's Actions

Everything shall be remembered

Nothing will be forgotten. I assure you https://t.co/teQEyo0K5b

— KTR (@KTRBRS) February 19, 2025