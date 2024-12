న్యూ ఇయర్ వేళ హైదరాబాద్‌లో డ్రగ్స్(Drugs) కలకలం రేపింది. గచ్చిబౌలిలోని క్వాక్ అరెనా పబ్‌(Kwak Arena Pub)లో డ్రగ్స్ వాడుతున్నారని వచ్చినా పక్కా సమాచారంతో సోమవారం సాయంత్రం నార్కోటిక్ పోలీసులు(Narcotics Bureau) తనిఖీలు నిర్వహించారు. పబ్‌కు వచ్చిన కస్టమర్లకు డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్నారు. అనంతరం టెస్టులు చేయగా.. 8 మందికి పాజిటివ్ వచ్చింది. అనంతరం తనిఖీల సమయంలో డ్రగ్స్ పట్టుబడితే అప్పుడు తామేంటో చూపిస్తామని స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.యువత డ్రగ్స్‌కు దూరంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. డ్రగ్స్‌కు సంబంధించిన సమాచారం ఉంటే తప్పకుండా పోలీసులకు తెలియజేయాలని కోరారు.

8 Customers test positive for Drugs

#Hyderabad:

8 Customers test positive for #Drugs in high-end party at #Madhapur

Acting on credible information, Telangana Anti-Narcotics Bureau (#TGANB), in collaboration with #Cyberabad police conducted a high-tech/discreet operation on Sunday and identified 25 potential… pic.twitter.com/tfNjTFqUaM

