సికింద్రాబాద్ సమీపంలోని రైల్ నిలయం మార్గమధ్యలో డీజిల్ ట్యాంకర్ బోల్తా కొట్టింది. దీంతో ట్యాంకర్‌లోని వందల లీటర్ల డీజిల్ అంతా నేల పాలయ్యింది.దీంతో అటుగా వెళ్తున్న వాహనదారులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఈ ఇంధనం మీద నుంచి వెళితే ఏదైనా ప్రమాదం జరగొచ్చని జంకుతున్నారు. వెంటనే అక్కడకు చేరుకున్న ట్రాఫిక్ సిబ్బంది సికింద్రాబాద్ -మెట్టుగూడ మార్గంలో ట్రాఫిక్‌ను అదుపు చేస్తున్నారు. కొందరినీ దారి మళ్లింపు చేస్తుండగా.. లారీ బోల్తా పడిన చోట బ్యారీకేడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో ఆమార్గంలో ఫుల్‌గా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది.

మేడ్చల్ జిల్లా ఉప్పరపల్లిలో అగ్నిప్రమాదం...ఆర్‌కే టెంట్ హౌస్‌లో చెలరేగిన మంటలు..లక్షల్లో ఆస్తి నష్టం జరిగి ఉండొచ్చని అంచనా...వీడియో

Diesel tanker overturned on the stretch between Secunderabad- Mettuguda towards Rail Nilayam

#Hyderabad---

A #diesel tanker overturned on the stretch between #Secunderabad- #Mettuguda towards #RailNilayam

causing several litres of diesel to spill onto the road.

Traffic police personnel rushed to the spot to prevent any untoward incidents on the diesel-filled road.… pic.twitter.com/4xZmExcJav

— NewsMeter (@NewsMeter_In) December 16, 2024