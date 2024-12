గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌(జీహెచ్‌ఎంసీ) టౌన్‌ ప్లానింగ్‌ విభాగం ఆధ్వర్యంలో బుధవారం మైలార్‌దేవ్‌పల్లిలో ఫుట్‌పాత్‌ ఆక్రమణల తొలగింపు కార్యక్రమం చేపట్టారు. పాదచారుల భద్రత, ట్రాఫిక్ రద్దీని పరిష్కరించడానికి లక్ష్మీగూడ మరియు వాంబే కాలనీ మధ్య మార్గంలో అక్రమ నిర్మాణాలు మరియు దుకాణాలను తొలగించడంపై ఈ ఆపరేషన్ దృష్టి సారించింది.

పేవ్‌మెంట్‌లకు అడ్డుగా ఉన్న ఆక్రమణలపై నిర్వాసితుల నుంచి వచ్చిన పలు ఫిర్యాదులపై మట్టి తవ్వకాలు, సిబ్బందితో కూడిన జీహెచ్‌ఎంసీ బృందం స్పందించింది. కొంతమంది దుకాణదారులు, విక్రేతలు డ్రైవ్‌పై ఆందోళన వ్యక్తం చేయగా, ప్రజా మార్గాలను పునరుద్ధరించడానికి మరియు ట్రాఫిక్ ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఈ చర్య అవసరమని అధికారులు నొక్కి చెప్పారు. స్థానిక రాజేంద్రనగర్‌ ఎమ్మెల్యే ప్రకాశ్‌గౌడ్‌ అక్కడికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించి జీహెచ్‌ఎంసీ అధికారులతో చర్చించారు. బాధిత వ్యక్తుల సమస్యలను అధికారులు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే కోరారు.

GHMC Demolishes Footpath Encroachments in Mailardevpally

Hyderabad: GHMC Demolishes Footpath Encroachments in Mailardevpally

The Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) Town Planning department carried out a demolition drive in Mailardevpally on Wednesday to remove footpath encroachments. The operation focused on clearing… pic.twitter.com/P7HMegx4Wy

