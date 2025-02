Modi Mentions Chiranjeevi name in his Speech.. here are the details!(X)

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి(Chiranjeevi). మోదీ(PM Modi) ప్రసంగంలో చిరంజీవి పేరు ప్రస్తావనకు రాగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.వరల్డ్ ఆడియో విజువల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ సమ్మిట్ కోసం అడ్వైజరీ బోర్డులో భాగం కావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు చిరంజీవి .

ప్రధాని మోదీ #WAVES దేశాన్ని ముందుకు నడిపిస్తాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదంటూ 'ఎక్స్' వేదికగా ట్వీట్ చేశారు చిరు. కొత్త మైలురాళ్లు చేరేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలన్నారు చిరు.

Thank you Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji for this honor. 🙏🙏

It was indeed a privilege to be part of the Advisory Board for WAVES ( World Audio Visual Entertainment Summit ) and share my two cents along with other esteemed members. I have no doubts that #WAVES,… https://t.co/zYxpiWVgli pic.twitter.com/VvFj0XGjzt — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) February 8, 2025

