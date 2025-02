Telangana gets zero in uion budget .. flexis at Hyderabad(X)

తెలంగాణ రాష్ట్రానికి జీరో బడ్జెట్.. గ్రేటర్ హైదరాబాద్‌లో పెద్ద ఎత్తున ఫ్లెక్సీలు వెలిశాయి. ఇవాళ పార్లమెంటులో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. ఈ బడ్జెట్‌లో తెలుగు రాష్ట్రాలకు మొండి చేయి చూపించడంతో ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది.

ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున ఫ్లెక్సీలు వెలిశాయి. TELANGANA GETS ZERO IN UNION BUDGET అంటూ ఫ్లెక్సీలు వెలియగా ZEROలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫోటో పెట్టారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. బడ్జెట్‌లో బిహార్‌కు పెద్దపీట.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు మొండిచేయి, ఎన్నికల నేపథ్యంలో బిహార్‌కు పెద్దపీట వేసిన కేంద్రం

తెలంగాణ రాష్ట్రానికి జీరో బడ్జెట్.. నగరంలో వెలసిన ఫ్లెక్సీలు నేడు పార్లమెంటులో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ TELANGANA GETS ZERO IN UNION BUDGET అంటూ ఫ్లెక్సీలు ZEROలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫోటో pic.twitter.com/kwhnsYew8x — BIG TV Breaking News (@bigtvtelugu) February 1, 2025

