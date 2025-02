రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలోని బాలాపూర్ పోలీసులు సకాలంలో స్పందించి ఓ మహిళ ప్రాణాన్ని కాపాడారు. ఓ యువతి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిందంటూ ఈ రోజు ఉదయం 9.45 గంటలకు బాలాపూర్ పోలీసులకు డయల్100 ద్వారా ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. ఆ సమయంలో బాలాపూర్ పీఎస్ లో విధుల్లో ఉన్న రాజు రెడ్డి, ఎస్.తరుణ్ అనే కానిస్టేబుళ్లు 5 నిమిషాల వ్యవధిలోనే సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు.

అక్కడికి వెళ్లి చూసిన ఆ ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు... ఓ యువతి గది లోపలి నుంచి గడియ పెట్టుకున్నట్టు గుర్తించారు. ఇంకేమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా తలుపులు బద్దలు కొట్టి ఆ యువతిని కాపాడారు. ఆమె ఆత్మహత్య ప్రయత్నాన్ని విరమింపజేశాక... ఆమెకు, ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను రాచకొండ పోలీస్ సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పంచుకున్నారు.

ఆ ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్ల సత్వర స్పందన, వారి అంకితభావం ఓ విలువైన ప్రాణాన్ని నిలబెట్టిందని ఆ పోస్టులో కొనియాడారు. ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆత్మహత్య ఆలోచనలు చేయకుండా, తమకు ఇష్టమైన వారితో మాట్లాడి, వారి సాయం తీసుకోవాలని సూచించారు. అత్యవసర సమయాల్లో డయల్100కి కాల్ చేయవచ్చని, 87126 62111 నెంబరు ద్వారా వాట్సాప్ లో సంప్రదించవచ్చని ఆ పోస్టులో సూచించారు.

Rachakonda police save a young woman who attempted suicide

🚨 Swift Action by Balapur Police Saves a Life 🚨

Today, at around 09:45 AM, @BalapurPS Police received a #Dial100 call about a #Suicide_Attempt at Balapur Village. Acting swiftly, BC duty staff PC 13118 Raju Reddy and PC 13620 S. Tharun reached the location within five minutes.… pic.twitter.com/HttSQJvil1

— Rachakonda Police (@RachakondaCop) February 6, 2025