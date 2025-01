టెస్లా అధినేత ఎలాన్‌ మస్క్‌కు బిగ్ షాక్. స్పేస్ ఎక్స్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన కారెట్ స్టార్‌షిప్‌ విఫలమైంది. సాంకేతిక లోపం తలెత్తడంతో పేలిపోయింది రాకెట్. టెక్సాస్‌లోని బొకాచికా వేదికగా గురువారం సాయంత్రం 4.37 గంటలకు ఈ రాకెట్‌ను ప్రయోగించారు.

భూవాతావరణంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు సాంకేతిక లోపం తలెత్తడంతో పేలిపోగా దాని శకలాలు కరేబియన్‌ సముంద్రంలో పడిపోయాయి. పెద్దఎత్తున నిప్పులు చిమ్ముతూ అవి పేలిపోయాయి. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

232 అడుగుల భారీ రాకెట్‌ అయిన స్టార్‌షిప్‌లో మొత్తం 33 రాప్టర్‌ ఇంజిన్లు వాడారు. దీనిపై ఎలాన్ మస్క్ స్పందించారు. విజయవంతం కాకపోయిన.. వినోదం మాత్రం గ్యారెంటీ అంటూ పేర్కొన్నారు. హిండెన్ బర్గ్ రీసెర్చ్ షట్‌డౌన్...వెల్లడించిన వ్యవస్థాపకుడు అండర్సన్, తమ రీసెర్చ్‌ ఎలా సాగిందనేది వీడియోల ద్వారా వెల్లడిస్తామని ప్రకటన

Just want Remind everyone that @SpaceX is developing Worlds biggest, Most Powerful, Fully and Rapidly reusable Rocket. It will take alot of Launch, Failures and time to develop it Completely. It's not going to be easy. [1/2] pic.twitter.com/jUvWk9AMop

— Starship Camper (@Happycamperin12) January 17, 2025