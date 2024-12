Newdelhi, Dec 31: సందర్భానికి తగినట్లు తమ డిస్‌ ప్లే లో పలు చిత్రాలు, వీడియోలతో కార్టూన్ యానిమేషన్‌ని ప్రదర్శించే గూగుల్ (Google).. మంగళవారం కూడా వినూత్నంగా గూగుల్ డూడుల్ (Google Doodle) ప్రదర్శించింది. 2024 సంవత్సరానికి వీడ్కోలు పలుకుతూ.. కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలుకుతూ కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ చేస్తూ న్యూ ఇయర్ ఈవ్ ను ప్రదర్శించింది గూగుల్. మీరూ చూడండి..!

2025 తెలంగాణ ప్రభుత్వ సెలవులివే, అక్టోబర్ 3న దసరా..20న దీపావళి, పూర్తి వివరాలివే

#NewYearsEve 2024: As #GoogleDoodle begins countdown, here are a few ideas on how to usher in 2025https://t.co/24ynmLfOMv

— ABP LIVE (@abplive) December 31, 2024