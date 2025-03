భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్‌ యూకే పర్యటనలో భారీ భద్రతా లోపం చోటుచేసుకుంది. ఆయనపై ఖలిస్థానీ అనుచరులు దాడికి యత్నించడం కలకలం రేపింది. లండన్‌లోని ఛాఠమ్ హౌస్‌లో అధికారిక సమావేశాల్లో పాల్గొన్న అనంతరం బయటకు వచ్చిన సమయంలో ఖలిస్థానీ అనుకూల కార్యకర్తలు ఆయన కారువైపు దూసుకొచ్చారు.కేంద్ర మంత్రికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ, ఖలిస్థానీ జెండాలను ప్రదర్శిస్తూ ఆందోళన చేపట్టారు. ఆ గుంపులోని ఓ వ్యక్తి భారత జాతీయ జెండాను అవమానించేలా ప్రవర్తిస్తూ, మంత్రి వాహనానికి అత్యంత సమీపానికి చేరుకున్నాడు. అప్రమత్తమైన లండన్‌ పోలీసులు ఆందోళనకారులను అడ్డుకుని, కారువైపు దూసుకొచ్చిన వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

జైశంకర్‌ మార్చి 4న ఐదు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా యూకేకు వెళ్లారు. ఈ నెల 9వ తేదీ వరకు అక్కడే ఉండి పలు ద్వైపాక్షిక సమావేశాల్లో పాల్గొననున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.భద్రతా విఫలంపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. భారత ప్రభుత్వం దీనిపై అధికారికంగా స్పందించనప్పటికీ, లండన్‌ పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవడం విశేషం.

S Jaishankar Security Scare:

#WATCH | London, UK | Pro-Khalistan supporters staged a protest outside the venue where EAM Dr S Jaishankar participated in a discussion held by Chatham House pic.twitter.com/ISVMZa3DdT

Indian External Affairs Minister S Jaishankar targeted by Khalistani extremists in London.

Khalistani extremists heckled and attempted to attack minister while he was leaving an event at Chatham House.#Khalistanis #SJaishankar pic.twitter.com/ExvoEDoS5u

— Manish Shukla (@manishmedia) March 6, 2025