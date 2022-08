పాకిస్తాన్‌ జర్నలిస్టు భారత జట్టు విజయాన్ని అపహాస్యం చేసేలా ట్వీట్‌ చేసి ట్రోలింగ్‌ (Fans slam Pakistan journalist) బారిన పడ్డాడు.అర్ఫా ఫిరోజ్‌ జేక్‌ అనే జర్నలిస్టు.. ‘‘ఈరోజు ఇండియా కంటే లక్ గొప్పగా క్రికెట్‌ ఆడింది. ఒకవేళ లక్‌ ఫేవర్‌ చేసి ఉండకపోతే ఇండియా.. పాకిస్తాన్‌ మీద గెలిచేదే కాదు. ఈరోజు ఇండియా కంటే పాకిస్తాన్‌ గొప్ప ప్రదర్శన కనబరిచింది’’ అని ట్వీట్‌ (distasteful tweet after India’s win) చేశాడు. ఈ నేపథ్యంలో సొంత దేశ అభిమానుల నుంచి కూడా అతడు విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. వైరల్ వీడియో.. దేశభక్తి అంటే ఇదేనా.. జాతీయ జెండా ఇస్తుంటే వద్దంటూ పక్కకు నెట్టేసిన అమిత్ షా కొడుకు, బీసీసీఐ సెక్రటరీ జై షాపై మండిపడుతున్న నెటిజన్లు

ముల్తాన్‌కు చెందిన వ్యక్తిగా పేర్కొన్న సోహైబ్‌ అనే ఓ ట్విటర్‌ యూజర్‌.. ‘‘ఈరోజు నుంచి బ్లాక్‌ చేస్తున్నా. నువ్వు స్పోర్ట్‌ జర్నలిజం వదిలేయడం బెటర్‌. ఏదో పిచ్చి స్ప్రిప్టులు రాసుకో’’ అంటూ ‍కౌంటర్‌ ఇచ్చాడు.జమీల్‌ ఖాన్‌ అనే మరో నెటిజన్‌.. ‘‘నువ్వు మాట్లాడేది పూర్తిగా తప్పు. ఈరోజు ఇండియా అద్భుతంగా ఆడింది’’ అని పేర్కొన్నాడు. టీ20లలో టీమిండియా పాకిస్తాన్‌ మీద సుమారుగా 8 మ్యాచ్‌లు గెలిచింది.

Luck played better cricket than India because India would have never won the match against Pakistan if luck had not favoured India. Hence Pakistan played better cricket than India today! #INDvPAK

