Kabul, July 29: అఫ్గానిస్థాన్‌లో జ‌రుగుతున్న‌ కాబూల్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌(Kabul Premier League)లో సంచలనం న‌మోదైంది. 2007 టీ20 ప్రపంచకప్‌లో భారత మాజీ ఆల్‌రౌండర్‌ యువరాజ్‌ సింగ్‌(Yuvraj Singh) తరహాలో ఓ యువ ఆటగాడు చెలరేగిపోయాడు. యూవీ ఆరు బంతులకు ఆరు సిక్సర్లు కొట్టగా.. ఇత‌ను ఏకంగా ఒకే ఓవర్‌లో 7 సిక్సర్లు బాదాడు. దీంతో పాటు ఓ ఫోర్‌ కూడా ఉండటంతో ఆ ఓవర్‌లో ఏకంగా 49 పరుగులు వచ్చాయి. ఈ అరుదైన ఫీట్‌కు కాబూల్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ వేదికైంది. లీగ్‌లో భాగంగా శనివారం షాహీన్‌ హంటర్స్‌ (Shaheen Hunters), అబాసిన్‌ డిఫెండర్స్‌ మధ్య మ్యాచ్‌ జరిగింది. షాహీన్‌ హంటర్స్‌ జట్టుకు సారథిగా వ్యవహరిస్తున్న సాదిఖుల్లా అటల్ (Sediqullah Atal) సంచనల ఇన్నింగ్స్‌తో విశ్వరూపం కనబరిచాడు.

Madness in Afghanistan’s Kabul Premier League. 🤯🇦🇫

Sediq Atal smashed 48 runs in an over.

👉🏻 6NB, 4W, 6, 6, 6, 6, 6, 6 pic.twitter.com/trXA7LypIg

— Saif Ahmed 🇧🇩 (@saifahmed75) July 29, 2023