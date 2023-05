RCB Defeat Lucknow: లక్నోపై ఆర్సీబీ గ్రాండ్ విక్టరీ, ఫ్లే ఆఫ్స్ ఆశలు సజీవం చేసుకున్న బెంగళూరు, తొలిరౌండ్ ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకున్న కోహ్లీసేన

Lucknow, May 02: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL 2023)లో భాగంగా 43వ మ్యాచ్ ఉత్తరప్రదేశ్ రాజధాని లక్నోలోని భారతరత్న శ్రీ అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయీ ఏకానా క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగింది. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (Lucknow Super Giants), రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరు (Royal Challengers Bangalore) తలపడ్డాయి. ప‌ద‌హారో సీజ‌న్ ఐపీఎల్‌లో కొట్టింది త‌క్కువ స్కోరే.. అయినా రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు అద్భుతం చేసింది. బ‌ల‌మైన ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌పై 18 ప‌రుగుల తేడాతో గెలిచింది. తొలి రౌండ్ ఓట‌మికి ప్ర‌తీకారం తీర్చుకుంది. స్లో పిచ్‌పై బౌల‌ర్లు చెల‌రేగ‌డంతో ల‌క్నోను 108కే ఆలౌట్ చేసింది. దాంతో, ఐదో విజ‌యం సాధించి ప్లే ఆఫ్ అవ‌కాశాలు మెరుగుపరుచుకుంది. 20వ ఓవ‌ర్లో ల‌క్నో విజ‌యానికి 23 ర‌న్స్ కావాలి. అమిత్ మిశ్రా(19) క్యాచ్ ఔట‌య్యాడు. దాంతో, ల‌క్నో 108 ర‌న్స్‌కు ఆలౌట‌య్యింది. ప‌దో వికెట్‌గా వ‌చ్చిన కేఎల్ రాహుల్(0) నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. దాంతో, ఆర్సీబీ 18 ప‌రుగుల తేడాతో గెలిచింది.

