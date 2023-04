Chennai, April 21: ఐపీఎల్‌లో (IPL) సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌ టీమ్‌కు ఓటములు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ సీజన్‌ లో నాలుగో ఓటమిని మూటగట్టుకుంది హైదరాబాద్. ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌(IPL) 2023లో భాగంగా చెన్నైలోని చిదంబరం స్టేడియం వేదిక‌గా స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌తో (Sunrisers Hyderabad) జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ (Chennai Super Kings) 7 వికెట్ల తేడాతో ఘ‌న విజ‌యం సాధించింది. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ నిర్దేశించిన 135 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని మూడు వికెట్లు కోల్పోయి 18.3 ఓవ‌ర్ల‌లో ఛేదించింది.చెన్నై బ్యాట‌ర్ల‌లో ఓపెన‌ర్ డేవాన్ కాన్వే(77 నాటౌట్‌; 57 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) అర్ధ‌శ‌త‌కంతో ఆక‌ట్టుకోగా రుతురాజ్ గైక్వాడ్‌(35; 30 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు) రాణించాడు.

