ఐపీఎల్ 2023లో భాగంగా ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌, చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌లు అహ్మ‌దాబాద్‌లోని న‌రేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. టాస్ గెలిచిన చెన్నై ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది.వృద్ధిమాన్ సాహా, శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌లు అదిరిపోయే ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. అయితే ఈ దూకుడుకు మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ తన వ్యూహంతో కట్టడి చేశాడు. శుభమాన్ గిల్ ని అద్భుతమైన టైమింగ్ తో పెవిలియన్ కి పంపాడు. తన కీపింగ్‌ టైమింగ్‌ ఎంత ఫాస్ట్‌గా ఉంటుందో మరోసారి రుచి చూపించాడు. గిల్‌ను ధోని స్టంపౌట్‌ చేసిన తీరు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

వీడియో ఇదిగో, ధోనీ వ్యూహం దెబ్బకు గిల్‌కి దిమ్మతిరిగింది, రవీంద్ర జడేజా బౌలింగ్‌లో షాట్ కోసం ముందుకు వచ్చి బోల్తా పడిన బ్యాటర్

విషయంలోకి వెళితే.. ఇన్నింగ్స్‌ ఏడో ఓవర్‌ జడేజా వేశాడు. అయితే ఇ‍న్నింగ్స్‌ ఆరంభంలో గిల్‌ మూడు పరుగుల వద్ద ఉన్నప్పుడు దీపక్‌ చహర్‌ క్యాచ్‌ వదిలేశాడు. దీంతో ఒక లైఫ్‌ లభించడంతో 39 పరుగులతో గిల్‌ ధాటిగా ఆడుతున్నాడు. జడ్డూ వేసిన ఆఖరి బంతిని షాట్‌ ఆడేందుకు ముందుకు వచ్చాడు.

మాములుగానే అలర్ట్‌గా ఉండే ధోని ఈసారి మరింత వేగంగాగా స్పందించాడు. అలా గిల్‌ క్రీజు దాటాడో లేదో.. ఇలా ధోని బంతిని అందుకొని టక్కున స్టంప్స్‌ ఎగురగొట్టాడు. అలా చహర్‌ క్యాచ్‌ వదిలేసి గిల్‌కు లైఫ్‌ ఇచ్చినా ధోని తన స్మార్ట్‌ స్టంపింగ్‌తో పెవిలియన్‌ పంపించాడు.

