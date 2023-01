Team India New Jersey (Photo-BCCI)

శ్రీలంక‌తో నేడు టీమిండియా తొలి టీ20 మ్యాచ్ ఆడ‌నున్న విష‌యం తెలిసిందే. ముంబైలో జ‌ర‌గ‌నున్న ఆ మ్యాచ్ క‌న్నా ముందే.. టీమిండియా ప్లేయ‌ర్లు కొత్త ఫోటోల‌ను రిలీజ్ చేశారు. ప్లేయ‌ర్లు ధ‌రించిన బ్లూ జెర్సీల‌పై కొత్త లోగో ఉంది. చాహ‌ల్ త‌న ఇన్‌స్టాలో పోస్టు చేసిన ఫోటోలో ఆ కొత్త లోగోను గుర్తుప‌ట్ట‌వ‌చ్చు.

అయితే కిట్‌ స్పాన్స‌ర్‌షిప్ మారిన విష‌యంపై మాత్రం ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు బీసీసీఐ ఎటువంటి అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న చేయ‌లేదు. బీసీసీఐ కూడా త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో ఓ వీడియోను షేర్ చేసింది. ఆ వీడియోలో కిల్ల‌ర్ లోగో ఉన్న జెర్సీల‌ను టీమిండియా ప్లేయ‌ర్లు ధ‌రించారు. కానీ బీసీసీఐ మాత్రం దానిపై వివ‌ర‌ణ ఇవ్వ‌లేదు.

ఇప్పటి వరకు ఎంపీఎల్‌ స్పోర్ట్స్‌ ‘కిట్‌’ స్పాన్సర్‌గా ఉండగా... ఇప్పుడు దాని స్థానంలో కేవల్‌ కిరణ్‌ క్లాతింగ్‌ లిమిటెడ్‌ (కేకేసీఎల్‌) వచ్చింది. ఎంపీఎల్‌తో ఈ ఏడాది మార్చి వరకు బీసీసీఐకి ఒప్పందం ఉన్న విషయం తెలిసిందే. అయితే, తమ హక్కులను మరో సంస్థకు బదలాయించుకునేందుకు అనుమతి ఇవ్వాల్సిందిగా ఎంపీఎల్‌ బోర్డును ఇటీవలే కోరింది.

Here's BCCI Tweet

Lights 💡

Camera 📸

Action ⏳

Scenes from #TeamIndia's headshots session ahead of the T20I series 👌 👌#INDvSL | @mastercardindia pic.twitter.com/awWGh4eVZh

— BCCI (@BCCI) January 3, 2023