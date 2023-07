IND vs WI, 1st Test: తండ్రి, కొడుకులు ఇద్దరినీ టెస్టు మ్యాచులో ఔట్ చేసిన అరుదైన రికార్డు సాధించిన, టీమిండియా బౌలర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్..అసలు సంగతి ఇదే..

డొమినికాలోని విండ్సర్ పార్క్ వేదికగా భారత్, వెస్టిండీస్ మధ్య తొలి టెస్టు మ్యాచ్ జరుగుతోంది. టాస్ గెలిచిన వెస్టిండీస్ ముందుగా బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో వెస్టిండీస్ ఓపెనర్ తేజ్‌నరైన్ చందర్‌పాల్‌ను రవి అశ్విన్ అవుట్ చేశాడు. 12 పరుగుల వద్ద తేజ్‌నారాయణ్‌ చంద్రపాల్‌ పెవిలియన్‌కు చేరుకున్నాడు. ఈ వికెట్‌తో అశ్విన్ పేరిట భారీ రికార్డు నమోదైంది. నిజానికి, టెస్టు క్రికెట్‌లో తండ్రీ కొడుకులిద్దరినీ అవుట్ చేసిన తొలి భారత బౌలర్‌గా అశ్విన్ నిలిచాడు. గతంలో 2011లో తేజ్‌నారాయణ్‌ చంద్రపాల్‌ తండ్రి శివనారాయణ్‌ చందర్‌పాల్‌ను అశ్విన్‌ తొలగించారు. ఇప్పుడు తేజ్‌నారాయణ్‌ చందర్‌పాల్‌ ఔటయ్యాడు.

ఈ ఘనత సాధించిన తొలి భారత బౌలర్‌గా రవి అశ్విన్‌ నిలిచాడు

టెస్టు క్రికెట్‌లో తండ్రీ కొడుకులిద్దరినీ అవుట్ చేసిన తొలి భారత బౌలర్‌గా రవి అశ్విన్ నిలిచాడు. నిజానికి, తేజ్‌నారాయణ్ చంద్రపాల్ తండ్రి శివనారాయణ్ చందర్‌పాల్ వెస్టిండీస్ అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లలో ఒకరు. శివనారాయణ చందర్‌పాల్ వెస్టిండీస్ తరపున టెస్ట్, వన్డే మరియు టీ20 మూడు ఫార్మాట్లలో ఆడాడు. శివనారాయణ చందర్‌పాల్ వెస్టిండీస్ తరఫున 164 టెస్టు మ్యాచ్‌లు, 268 వన్డేలు, 22 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు.

Ravichandran Ashwin becomes the first Indian bowler to take the wicket of Father & Son in Tests.

History created by Ashwin. pic.twitter.com/e8cMHk3J8y

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 12, 2023