New Delhi, JAN 13: ఆస్ట్రేలియాతో టెస్ట్ సిరీస్ (Australia Test Series) కోసం భారత జట్టును ప్రకటించింది బీసీసీఐ. గాయం కారణంగా చాలాకాలంగా ఆటకు దూరంగా ఉన్న రవీంద్ర జడేజా (Ravindra Jadeja) ఈ జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నాడు. అంతేకాదు ఈ మధ్య చెలరేగి ఆడుతున్న సూర్యకుమార్ యాదవ్ (Suryakumar Yadav) కూడా తొలి రెండు టెస్టుల్లో ఆడే టీమ్‌ లో చోటు సంపాదించాడు. ఇక రిషబ్ పంత్ యాక్సిడెంట్ కారణంగా దూరం అవ్వడంతో ఇషాన్ కిషన్, కేఎస్ భరత్ లకు స్థానం దక్కింది. ఫాస్ట్ బౌలర్ జస్ప్రిత్ బుమ్రాకు ఈ జట్టులో ప్లేస్ దక్కలేదు. జయ్‌దేవ్ ఉన్కదత్ తన స్థానాన్ని కాపాడుకున్నాడు. తొలి రెండు టెస్టుల కోసం ప్రకటించిన జట్టుకు రోహిత్ శర్మ (Rohit sharma) కెప్టెన్ గా వ్యవహరించనున్నాడు. ఇక వైస్ కెప్టెన్ గా కేఎల్ రాహుల్, శుభమన్ గిల్, పుజారా, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్, వికెట్ కీపర్ కేఎస్ భరత్, ఇషాన్ కిషన్, రవిచంద్రన్ అశ్విన్, అక్షర్ పటేల్, కుల్‌దీప్ యాదవ్, రవీంద్ర జడేజా, మహ్మద్ షమీ, మహ్మద్ సిరాజ్, ఉమేష్ యాదవ్, ఉన్కదత్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ ల పేర్లను బీసీసీఐ ప్రకటించింది.

𝗡𝗢𝗧𝗘: KL Rahul & Axar Patel were unavailable for the New Zealand Home series due to family commitments.#TeamIndia | #INDvNZ

— BCCI (@BCCI) January 13, 2023