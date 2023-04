IPL 2023: రెండోసారి చతికిలపడిన బెంగుళూరు, ఓటమి తట్టుకోలేక స్టేడియంలోనే ఏడ్చేసిన అభిమానులు, వైరల్ అవుతున్న వీడియో ఇదిగో..

ఐపీఎల్‌లో బెంగుళూరుతో జ‌రిగిన ర‌స‌వ‌త్త‌ర పోరులో .. ల‌క్నో(Lucknow Super Giants) జ‌ట్టు చివ‌రి బంతికి అనూహ్య రీతిలో విక్ట‌రీ కొట్టింది.అయితే సీజన్ మారినా బెంగళూరు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ (RCB) తీరు మాత్రం మారడం లేదు. మ్యాచ్ చివరి క్షణాల్లో ఒత్తిడిని జయించలేక చతికిల పడడం ఆర్సీబీ ఆటగాళ్లకు అలవాటుగా మారిపోయింది.

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో జరిగిన హైవోల్టేజీ మ్యాచ్‌లో లక్నో సూపర్ జెయింట్ 1 వికెట్ తేడాతో విజయం

సోమవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో (RCBvsLSG) కూడా చివరి వరకు బెంగళూరుదే పైచేయిగా నిలిచింది. చివర్లో గేమ్ ప్లాన్‌ను సరిగ్గా అమలు చేయలేక చేతులెత్తేసింది. చివరి బంతికి అవేష్ ఖాన్ విన్నింగ్ రన్ తీయడంతో చిన్నస్వామి స్టేడియంలోని అభిమానులు మౌనంగా ఉండిపోయారు.గెలుస్తుందనుకున్న మ్యాచ్‌లో బెంగళూరు ఓడిపోగానే కొందరు అభిమానులు (RCB Fans) కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.

Here's Video

Most satisfying moment is to see RCB fans crying. 😭😂🤣 Peak RCB

RCB = Chokers, Chokers = Haarcb#RCBvsLSG #ViratKohli #LSGvRCBpic.twitter.com/JQS26tTJCu

— Daddy 🇮🇳 (@papa_b0lte_) April 10, 2023