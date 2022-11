వచ్చే సీజన్‌కు సంబంధించిన ఐపీఎల్ మినీ వేలం డిసెంబర్ 23న కొచ్చిలో జరగనుంది. ఈ సారి ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీలకు యాజమాన్యం శుభవార్తను అందించింది. ప్రతి ప్రాంచైజీ అదనంగా రూ. 5 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేయవచ్చని ఐపీఎల్ యాజమాన్యం తెలిపింది.

Good news for franchises - apart from what's remaining in their purse, each team will get an additional INR 5 crore (approx. US $607,000) to spend

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 9, 2022