Chennai, May 15: చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌తో (Chennai Super Kings) జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ (Kolkata Knight Riders) విజ‌యం సాధించింది. ల‌క్ష్యాన్ని కోల్‌క‌తా 18.3 ఓవ‌ర్ల‌లో 4 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. దీంతో ఆరు వికెట్ల తేడాతో కోల్‌క‌తా గెలుపొందింది. 33 ప‌రుగుల‌కే మూడు వికెట్లు కోల్పోయిన కోల్‌క‌తాను రింకూ సింగ్‌(Rinku singh) (54; 43 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 3 సిక్స‌ర్లు), నితీశ్ రాణా (Nitish Rana)(57నాటౌట్; 44 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు 1 సిక్స్‌) అర్ధ‌శ‌త‌కాల‌తో ఆదుకున్నారు. వీరిద్ద‌రు నాలుగో వికెట్‌కు 99 ప‌రుగులు జోడించారు. జేస‌న్ రాయ్‌(12), ర‌హ్మానుల్లా గుర్బాజ్(1), వెంక‌టేశ్ అయ్య‌ర్‌(9) లు విఫ‌లం అయ్యారు. చెన్నై బౌల‌ర్ల‌లో దీప‌క్ చాహ‌ర్ మూడు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

