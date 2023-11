Kolkata, NOV 11: ఒక‌రు లేదా ఇద్ద‌రి పై ఆధార‌ప‌డ‌కుండా జ‌ట్టు మొత్తం స‌మిష్టిగా రాణించే అతి కొద్ది టీమ్స్‌ల‌లో న్యూజిలాండ్ (New Zealand) ఒక‌టి. ఆల్‌రౌండ‌ర్లే ఆ జ‌ట్టుకు అతి పెద్ద బ‌లం. ప‌రిమిత ఓవ‌ర్ల క్రికెట్‌లో కివీస్ ఎంతో ప్ర‌మాద‌కారి. నిల‌క‌డ‌గా రాణించ‌డం ఆ జ‌ట్టుకు సాధ్య‌మైనంతగా మ‌రే జ‌ట్టుకు సాధ్యం కాదు అన‌డంలో అతి శ‌యోక్తి లేదేమో. వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2023లో శ్రీలంకను ఓడించి కివీస్ త‌న సెమీస్‌ ఫైన‌ల్ అవ‌కాశాలు మెరుగుప‌ర‌చుకుంది. అఫ్గాన్‌, పాకిస్థాన్‌లు త‌మ చివ‌రి మ్యాచుల్లో విఫ‌లం కావ‌డంతో కివీస్ సెమీస్‌కు (Semi Finals) చేరుకుంది. వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో సెమీ ఫైన‌ల్స్‌కు చేరుకోవ‌డం కివీస్ కు వ‌రుస‌గా ఇది ఐదో సారి. 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌ల‌లో సెమీఫైన‌ల్స్ చేరుకుంది. ఈ ఒక్క ఉదాహ‌ర‌ణ చాలు మెగాటోర్నీల్లో ఆ జ‌ట్టు ఎంత నిల‌క‌డ‌గా రాణిస్తుందో అని చెప్ప‌డానికి. ఇందులో రెండు సార్లు సెమీ ఫైన‌ల్‌లోనే ఓడిపోగా, మ‌రో రెండు సార్లు ఫైన‌ల్‌కు చేరి ర‌న్న‌ర‌ప్‌గా నిలిచింది. ఓడిన ఆ రెండు సార్లు కూడా శ్రీలంక చేతిలోనే కావ‌డం గ‌మ‌నార్హం.

