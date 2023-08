New Delhi, AUG 13: క్రికెట్‌లో ఫుట్‌బాల్ త‌ర‌హాలో రెడ్ కార్డ్ (Red card )నిబంధ‌న‌ను తీసుకువ‌స్తున్నారు. ఒక జ‌ట్టు నిర్ణీత స‌మ‌యంలోగా 20వ ఓవ‌ర్‌ను వేయ‌క‌పోతే 11 మంది ఆట‌గాళ్ల‌లోంచి ఒక ప్లేయ‌ర్ మైదానం వీడి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాదు.. స్లో ఓవ‌ర్ రేటు(slow over rate)ను 18 ఓవ‌ర్‌ను నుంచి కౌంట్ చేస్తూ ఆ ఓవ‌ర్ నుంచే శిక్ష‌లు విధించేలా కొత్త రూల్స్‌ను తెస్తున్నారు. అయితే.. ఇది అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) తీసుకురాలేదు. కరీబియన్ కరీబియన్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ (CPL) నిర్వాహ‌కులు తీసుకువ‌చ్చారు. ఆగ‌స్టు 17 నుంచి కరీబియన్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ కొత్త సీజ‌న్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ సీజ‌న్ నుంచి స్లో ఓవ‌ర్‌పై నూత‌న రూల్స్ తీసుకువ‌స్తున్న‌ట్లు CPL యొక్క టోర్నమెంట్ ఆపరేషన్స్ డైరెక్టర్ మైఖేల్ హాల్ తెలిపారు. ప్ర‌తీ సీజ‌న్‌లో మ్యాచ్‌లు ముగిసేందుకు చాలా ఎక్కువ స‌మ‌యం ప‌డుతుండ‌డం ఆందోళ‌న క‌లిగిస్తోంది. స్లో ఓవ‌ర్ రేటును నివారించేందుకు కొత్త నిబంధ‌న‌లు తీసుకువ‌చ్చాము. ఈ సీజ‌న్ నుంచే ఈ రూల్స్ అమ‌లు అవుతాయని చెప్పారు.

