World Cup: వరల్డ్ కప్ లో భారత్-పాక్ మ్యాచ్ తేదీని మార్చిన ఐసీసీ.. దాయాదుల పోటీ అక్టోబరు 15 నుంచి 14వ తేదీ మార్పు

Newdelhi, Aug 10: అక్టోబరు 5 నుంచి నవంబరు 19 వరకు క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ (Cricket World Cup) జరగనుంది. భారత్ (India) వేదికగా ఈ మ్యాచ్ లు (Matches) జరుగనున్నాయి. అయితే, ఈ మెగా టోర్నీ షెడ్యూల్ లో (Schedule) ఐసీసీ మార్పులు చేసింది. 9 మ్యాచ్ ల తేదీలు, ప్రారంభ సమయాలను సవరించింది. ఈ మ్యాచ్ ల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన భారత్-పాకిస్థాన్ సమరం కూడా ఉంది. దాయాదుల పోటీని అక్టోబరు 15 నుంచి 14వ తేదీకి మార్చింది. పాకిస్థాన్-శ్రీలంక మ్యాచ్ తేదీని అక్టోబరు 12 నుంచి 10వ తేదీకి మార్చింది.

