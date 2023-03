India vs Australia: వన్డే సిరీస్ చేజార్చుకున్న టీమిండియా, 21 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయిన రోహిత్ సేన, 2-1 తేడాతో సిరీస్ కైవసం చేసుకున్న ఆస్ట్రేలియా..

ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో చివరి మ్యాచ్‌లో భారత జట్టు ఓటమిని చవిచూడాల్సి వచ్చింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా జట్టు 269 పరుగులకు ఆలౌటైంది. తొలి రెండు మ్యాచ్‌ల మాదిరిగానే మూడో వన్డేలో కూడా బ్యాటింగ్ తడబడి 49.1 ఓవర్లలో 248 పరుగులకు ఆలౌటైంది. మూడో వన్డేలో ఆస్ట్రేలియా 21 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి సిరీస్‌ను 2-1తో కైవసం చేసుకుంది.

భారత్ బ్యాటింగ్ మళ్లీ తడబడింది

రోహిత్ శర్మ మరియు శుభ్‌మాన్ గిల్ ఖచ్చితంగా అర్ధ సెంచరీ భాగస్వామ్యాన్ని ఆడారు, అయితే వికెట్లు పడటం ప్రారంభించిన తర్వాత, పరిస్థితి దారుణంగా మారింది. రోహిత్ శర్మ 30, గిల్ 37 పరుగుల వద్ద ఔటయ్యారు. కేఎల్ రాహుల్ విరాట్ కోహ్లితో కలిసి ఇన్నింగ్స్‌ను హ్యాండిల్ చేసినప్పటికీ 32 పరుగుల వద్ద భారీ షాట్ కొట్టే ప్రయత్నంలో వికెట్ కోల్పోయింది. దీని తర్వాత, కోహ్లి హాఫ్ సెంచరీ చేయడం ద్వారా ఆష్టన్ ఎగ్గర్‌కు బలి అయ్యాడు మరియు సూర్యకుమార్ యాదవ్ 1 బంతిలో తన వికెట్ కోల్పోయాడు. ఆడమ్ జంపా 10 ఓవర్లలో 45 పరుగులిచ్చి 4 వికెట్లు తీసి టీమిండియా వెన్ను విరిచాడు. ఈ బౌలర్‌ శుభ్‌మన్‌ గిల్‌, కేఎల్‌ రాహుల్‌ రూపంలో జట్టుకు గట్టి దెబ్బే ఇచ్చాడు. దీని తర్వాత హార్దిక్ పాండ్యా, రవీంద్ర జెడ్జాలను అవుట్ చేయడంతో గేమ్ ముగిసింది.

#TeamIndia came close to the target but it's Australia who won the third and final ODI by 21 runs.#INDvAUS | @mastercardindia pic.twitter.com/1gmougMb0T

— BCCI (@BCCI) March 22, 2023