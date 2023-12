Raichur, December, 01: మ‌రో మ్యాచ్ మిగిలి ఉండ‌గానే భార‌త జ‌ట్టు టీ20 సిరీస్‌ను (IND vs AUS 4th T20I) సొంతం చేసుకుంది. రాయ్‌పుర్‌ లోని షాహీద్‌ వీర్‌ నారాయణ్‌ సింగ్ స్టేడియంలో ఆస్ట్రేలియాతో (IND Vs AUS) జ‌రిగిన నాలుగో టీ20 మ్యాచులో 20 ప‌రుగుల తేడాతో భార‌త్ (India Win) విజ‌యం సాధించింది. దీంతో ఐదు మ్యాచుల టీ20 సిరీస్‌లో భార‌త్ 3-1తో ఆధిక్యంలోకి దూసుకువెళ్లింది. నామమాత్ర‌మైన చివ‌రి టీ20 మ్యాచ్ ఆదివారం చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో జ‌ర‌గ‌నుంది. 175 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి దిగిన ఆస్ట్రేలియా నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్లో ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి 154 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమిత‌మైంది.

